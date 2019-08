Belen e Stefano: “Non possiamo negare il desiderio di allargare la famiglia”

Nuovo impegno professionale per Belen Rodriguez eStefano De Martino che, dopo la 'La Notte della Taranta', il prossimo 3 settembre tornano su Rai Due in prima serata come conduttori della nuova edizione del 'Festival di Castrocaro'. Insieme i due stanno ottenendo un discreto successo, facendosi largo nel panorama televisivo che per lo spettatore interessato al gossip diventa anche l’occasione per catturare un dettaglio che possa confermare la tanto chiacchierata seconda gravidanza della showgirl, sempre ipotizzata e mai confermata. Diverse le voci sulla dolce attesa, altrettante le smentite dei diretti interessati che, a qualche giorno dall’ennesima ipotesi sul bimbo (o bimba?) in arrivo, hanno indirettamente negato l’arrivo di un nuovo membro nella famiglia, ma anche confermato il desiderio di allargarla.

Belen e Stefano, il desiderio di allargare la famiglia

Al settimanale Gente in edicola questa settimana, Belen e Stefano hanno spiegato che il segreto della loro complicità risiede in una rafforzata maturità personale.

“Siamo entrambi più consapevoli e maturi. L’amore per nostro figlio non ci ha mai allontanato in maniera definitiva”, hanno raccontato i due conduttori sottolineando il legame indissolubile determinato dal figlio Santiago che, al momento unico destinatario delle loro attenzioni, potrebbe presto diventare il fratello maggiore di un bimbo o di una bimba… D’altronde il desiderio di un altro figlio non è mai stato messo in dubbio dalla coppia che adesso a tenuto a ribadirlo: “Oggi la famiglia è il nostro polo centrale, viene prima di tutto, è la cosa più bella che ci sia mai capitata, per questo cerchiamo di proteggerla. Di essere il più riservati possibile, anche se non possiamo negare il desiderio di allargare la famiglia”. E i fan non vedono l’ora.