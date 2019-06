Belen è incinta? Stefano De Martino rompe il silenzio

E' la notizia di gossip più chiacchierata delle ultime settimane. La presunta gravidanza di Belen Rodriguez, che arriverebbe a coronare il "ritorno di fiamma" con il marito Stefano De Martino, sta facendo sognare i più romantici. Oggi però arriva la smentita del ballerino napoletano: "Per il momento Belen e io non siamo incinti - dice al settimanale 'Nuovo Tv' - Ci stiamo lavorando, anche se siamo piuttosto fatalisti: non amiamo fare programmi, preferiamo affidarci al destino".

Stefano, dunque, smentisce a metà. La showgirl argentina non è ancora in dolce attesa, ma i due, già genitori di Santiago, stanno provando ad avere il secondo figlio. La notizia arriva a tre mesi dall'ufficializzazione del ritorno di fiamma tra i due, che si erano detti addio alla fine le 2015 dopo tre anni d'amore e un matrimonio. "In passato - aggiunge De Martino - c’è sempre stato un certo accanimento nei nostri confronti, soprattutto da parte dei media. Questa volta sentire tanto affetto ci ha fatto piacere: siamo stati veramente abbracciati dalla gente".