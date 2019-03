Belen rompe il silenzio: "E' stato Stefano a tornare: aveva sbagliato. Non sono riuscita a costruire un'altra famiglia"

Belen Rodriguez rompe il silenzio. Dopo l'intervista rilasciata da Stefano De Martino a 'Domenica IN', adesso è lei a parlare del riavvicinamento con l'ex marito, arrivato in queste settimane dopo tre anni di lontananza. Lo fa a Verissimo, ospite di Silvia Toffanin per promuovere il nuovo programma di cui è conduttrice, ovvero Colorando, in onda su Italia Uno.

Belen parla per la prima volta in tv del presunto ritorno di fiamma: “Sono questioni delicate e c’è una famiglia di mezzo con un bambino. Se parlo e dico delle cose che poi non si avverano faccio delle brutte figure. Ci vado molto piano perché sono maturata, una volta raccontavo tutto, perché ero giovane e più inconsapevole. Io - prosegue - ce la metto tutta e faccio quello che mi dice il cuore. Ho provato a voltare pagina e costruire un’altra famiglia, ma non me la sono sentita. Anche se non sembra non mi piace fare figli con genitori diversi, quindi vediamo”.

"E' stato Stefano a tornare, perché è stato lui ad aver sbagliato"

Una possibile seconda possibilità che prende spunto anche dal grande insegnamento dei suoi genitori che sono insieme da una vita: “La loro storia ha influito molto sulla mia persona perché li guardavo che stavano insieme nonostante le tante problematiche e mi faceva male non vedermi così. Non sto comunque confermando niente, pian piano e con discrezione vedremo. Il motore di questa cosa è stato lui, anche perché è stato lui ad aver sbagliato”.

"Fabrizio Corona? Ho pianto guardando Riccardo Fogli"

A Silvia Toffanin, Belen spiega lo sfogo sui social sul caso Riccardo Fogli-Fabrizio Corona successo all’Isola dei Famosi: “In quel messaggio non parlavo neanche di Fabrizio. Mi riferivo al meccanismo del gioco, mi sono messa a piangere mentre lo guardavo. Va bene tutto, faccio parte del mondo della televisione e capisco cosa ci vuole per catturare l’attenzione del pubblico, ma non accetto più che si giochi con la vita delle persone, soprattutto di una certa età: ho temuto per lui. Il mio messaggio non era indirizzato a Corona, semplicemente perché ormai non mi stupisco più di quando Fabrizio fa questo tipo di cose”.

"Voglio bene a Corona, ma è irrecuperabile"

Fabrizio Corona che anche nel suo ultimo libro parla della showgirl argentina, definendosi ancora e costantemente innamorato di lei: “Sono coerente e ripeto sempre la stessa cosa: voglio bene a Fabrizio, soltanto che è irrecuperabile. E mi dispiace perché penso che noi esseri umani dobbiamo sempre cercare la versione migliore di noi stessi. Quando smetti di farlo, inneschi un meccanismo nella tua mente che non ti fa bene e sei finito, perché non cresci”.