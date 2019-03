Isola, Jeremias si commuove pensando a Santiago: il dolce messaggio di Belen

(Isola, Jeremias si commuove pensando a Santiago)

Per i naufraghi il tempo trascorso sull’Isola dei Famosi è occasione per riflettere su se stessi, sui legami più e meno sinceri che allietano la propria vita, sulla nostalgia provata verso gli affetti più autentici lontani migliaia di chilometri.

E Jeremias Rodriguez, anche se durante la permanenza i Honduras ha iniziato una storia con Soleil Sorge con cui sembra essere scoppiato un sentimento vero, questo senso di tristezza lo ha provato nelle scorse ore, pensando alla sua famiglia lontana e in particolare al nipotino Santiago, figlio della sorella Belen e di Stefano De Martino

Isola dei Famosi, la confessione di Jeremias e il messaggio di Belen

“Mi manca la mia famiglia. Mi manca Santiago. Quando tornerò a casa, i grandi saranno sempre uguali mentre i piccoli crescono in fretta e cambiano”, ha confidato Jeremias Rodriguez durante un momento di riflessione: “Non parlavo mai di questi miei momenti. Adesso ho imparato a lasciami andare”.

“Piangere non è un segno di debolezza. Si piange anche per gioia!”, sono state le parole di conforto di Ghezzal a cui si sono aggiunte quelle inviate 'via etere' proprio da Belen che per la prima volta da quando il fratello è partito, gl ha rivolto un pensiero su Instagram.

“Forza Jere lunedì siamo tutti con te…Evviva la sincerità” ha scritto la showgirl che, per quanto inizialmente pareva essersi opposta alla partecipazione del fratello al reality di Canale 5, adesso dimostra di sostenerlo con tutto il suo affetto e di apprezzare il modo in cui sta affrontando questa esperienza.