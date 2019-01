Belen, il gossip impazza: “Flirt in corso con il famoso calciatore”

Ora che la storia con Andrea Iannone è ormai relegata agli archivi del gossip e il ritorno di fiamma con Stefano De Martino auspicato dai nostalgici pare definitivamente escluso, per Belen Rodriguez è tempo di ritrovarsi di nuovo al centro della curiosità che indaga su chi possa essere il suo nuovo amore.

La showgirl argentina sta trascorrendo le vacanze in Uruguay con le modelle Milca Gili e Silvina Luna, il rugbista Martin Castrogiovanni e Lucas Langelotti. E proprio dal paese sudamericano giunge adesso la voce di un suo presunto flirt in corso il calciatore Ezequiel "il Pocho" Lavezzi.

Belen, il presunto flirt con il bomber Lavezzi

A diffondere la clamorosa indiscrezione è il settimanale Chi che, nel numero in edicola da mercoledì 9 gennaio, spiega come Belen Rodriguez, in vacanza con gli amici d'infanzia Sudamerica, dopo la rottura con Iannone, abbia incontrato un vecchio amico argentino, il bomber Ezequiel Lavezzi, che aveva conosciuto quando il calciatore militava nel Napoli.

Allora entrambi erano impegnati, ma ora la situazione sentimentale è cambiata e già si parla di una clamorosa love story.

I due gruppi di argentini, quello di Lavezzi e quello di Belen, sono diventati inseparabili in queste ultime due settimane e anche le amiche milanesi di Belen, che aspettavano il suo ritorno in Italia prima dell’Epifania, avrebbero perso le tracce della showgirl che, nel frattempo, scrive sui social: "Nel mio mondo sono piena di energia positiva".

Belen, love story con Lavezzi? I dettagli

Belen ha iniziato il 2019 lontana dai familiari e dagli amici con cui condivide ogni giorno della sua quotidianità. Per lei il Capodanno è stato all’insegna della spensieratezza condivisa con la compagnia di amici sudamericani tra cui potrebbe esserci proprio il suo nuovo amore, Lavezzi, appunto, con cui potrebbe essere nata qualcosa di più di un’amicizia già rodata negli anni.

Chi è Ezequiel Lavezzi, presunto nuovo fidanzato di Belen

Ezequiel Lavezzi, calciatore argentino, è attualmente un attaccante della squadra cinese Hebei China Fortune. In passato ha giocato a lungo in Italia, prima a Genoa e poi a Napoli. Successivamente è stato per quattro anni al Paris Saint-Germain.

Ezequiel è padre di un bambino, Thomas, nato da una precedente relazione conclusa da tempo.