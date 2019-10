"Un rapporto clandestino tra Belen Rodriguez e Andrea Damante": il clamoroso retroscena

Lui, lei, l'altra. E ora pure l'altro. E' sempre più intricato il nodo di retroscena a proposito di Belen Rodriguez, Andrea Iannone, Giulia De Lellis e Andrea Damante. L'ultimo pettegolezzo - lanciato dal settimanale Chi - vuole che la showgirl argentina abbia avuto un flirt con Damante proprio mentre quest'ultimo era legato a Giulia. La storia sarebbe rimasta segreta fino ad oggi, dal momento che solo ora spunta fuori attraverso le pagine della rivista diretta da Alfonso Signorini.

Andrea Damante e Belen, un rapporto clandestino?

"Si sussurra di un rapporto clandestino - si legge su Chi - parliamo di circa un anno fa, tra Belen Rodriguez (allora fidanzata con Andrea Iannone) e Andrea Damante (a quel tempo legato a Giulia De Lellis). In molti si chiedono allora se il grande amore tra Giulia De Lellis e Iannone non sia nato come una ripicca ad alto livello".

Già perché, nel frattempo, le carte si sono mischiate. Iannone, che è stato legato per tre anni a Belen fino all'ottobre scorso, si è fidanzato quest'estate con De Lellis: i due stanno vivendo un'intensa storia d'amore. La Rodriguez, invece, oggi è tornata con l'ex marito Stefano De Martino, padre del figlio Santiago, con cui si è riconciliata ad aprile dopo quattro anni di lontananza. Ma a complicare la situazione ci ha pensato qualche settimana fa De Lellis, che ha rivelato di un 'gioco di sguardi' avvenuto in passato con Iannone, ai tempi della sua relazione con Belen. Oggi, poi, il retroscena su Damante e Belen. Insomma: più che un triangolo d'amore, è il quadrilatero dei retroscena.