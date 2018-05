Belen e Iannone in crisi? L'indizio che fa notizia

Belen Rodriguez ed Andrea Iannone, capitolo ennesimo. Secondo alcuni rumors lanciati dal sempre informatissimo Gabriele Parpiglia, autore di 'Verissimo', la showgirl argentina e il campione di motociclismo, legati da due anni, sarebbero di nuovo in crisi. Il condizionale, però, è d'obbligo: qualche ora fa, infatti, i due hanno condiviso sui social una foto che smentirebbe i pettegolezzi.

"Chissà se sotto il sole di agosto racconteremo una nuova vita e un nuovo battito per Belen, che secondo in rumors satrebbe in crisi con il suo Iannone...", si chiedeva Parpiglia nei giri di valzer del talk di Canale 5, in onda sabato pomeriggio. E qualche ora dopo Belen e Iannone immortalavano sui social alcuni "biglietti della fortuna", di quelli che regalano nei ristoranti cinesi, che lasciavano intendere che i due fossero a cena insieme. "Hai preso la giusta direzione nella tua vita", c'era scritto in quello di Belen. "Avrai grande abilità nel riordinare la tua vita", il contenuto del bigliettino di Iannone. E' ancora amore?