Belen tra due fuochi, il retroscena bomba: è divisa tra De Martino e Bruno Cerella

Ritorno di fiamma con Stefano De Martino o un nuovo fuoco accanto a Bruno Cerella? A qualche settimana dall'addio ad Andrea Iannone, Belen Rodriguez, 34 anni, avrebbe il cuore diviso. A raccontarlo è il settimanale 'Chi', da sempre vicino alla showgirl argentina.

Due uomini nella vita di Belen, entrambi alle prese con un corteggiamento serratissimo. Da una parte il cestista argentino Cerella, conosciuto su Instagram, che sembra abbia perso la testa per lei. Dall'altra l'ex marito Stefano, e padre del figlio Santiago, che starebbe facendo di tutto per riconquistare il suo cuore. E lei? Al momento non commenta i pettegolezzi...