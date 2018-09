"Belen con un altro uomo", e Andrea Iannone furioso si sfoga sui social

Andrea Iannone non ci sta. Il campione di mociclismo replica duramente ai pettegolezzi che lo vogliono in crisi con Belen Rodriguez, showgirl argentina a cui è legato da due anni. "Tutto in nome del più bieco gossip per vendere qualche copia in più", attacca su Instagram

Nella giornata di ieri, infatti, il settimanale 'Chi' ha svelato che la storia tra i due sarebbe finita. Non solo. Nella vita di Belen oggi ci sarebbe già un altro uomo, un procuratore sportivo nonché ristoratore e proprietario di alcuni locali a Ibiza con cui, proprio nei giorni del suo compleanno, lei avrebbe trascorso una serata in compagnia.

Secca la replica di Iannone: "Mi sembra che ora si stia esagerando attribuendo a Belen storie con altri uomini... oggi addirittura più di uno, in nome del più bieco gossip per vendere qualche copia in più senza nessun rispetto per una donna che ha il solo 'torto' di essere famosa. Esistono anche semplicemente amicizie, Belen è una donna dai sentimenti seri, veri ed una madre. Quindi basta. Dico alla gente di non credere a tutto ciò che viene propinato".

La stessa Rodriguez, del resto, qualche giorno fa si era detta infastidita dai rumors che girano sul suo conto: "Belen incinta, Belen lascia, Belen, Belen, Belen... Grazie per le vostre assidue attenzioni", aveva scritta in una stories su Instagram.