Belen e De Martino abbracciati a Milano: lei ha rimesso la fede

E' sempre più forte la complicità tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Dopo un periodo di tensione seguito alla separazione (arrivata nel 2015), la showgirl argentina e il ballerino napoletano hanno ritrovato il buonumore ed oggi si mostrano affiatati durante una passeggiata a Milano insieme al figlio Santiago. E un dettaglio cade subito all'occhio: Belen indossa di nuovo la fede.

Mai così complici. Belen e Stefano sorridono, scherzano, camminano a braccetto per le vie di Milano. Ogni rancore è sepolto e i due sono pronti a godersi la ritrovata serenità per il bene del loro piccolino, che oggi ha sei anni. A paparazzare la ex coppia è il settimanale 'Diva e Donna'.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino, ci sarà il ritorno di fiamma?

Che sia un ritorno di fiamma? Le notizie che arrivano dall'entourage della coppia sono ambigue e contraddittorie. C'è chi dice che De Martino voglia tornare sui suoi passi, chi invece lo ritiene fidanzato con un'altra donna, la giovane modella Chiara Scelsi. Di certo c'è che la Rodriguez al momento è single: ha detto addio ormai mesi fa a campione di motociclismo Andrea Iannone ed oggi è volata nella sua Argentina per trascorrere un po' di tempo di solitudine e per riflettere un po'... Forse anche sulla sua vita di coppia?

