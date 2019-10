Stefano e Belen di nuovo sposi? La showgirl chiama in diretta a Mattino 5

(Nel video sopra l'intervento di Belen Rodriguez a Mattino Cinque)

Belen e i paparazzi, una storia d'amore e odio che va avanti da anni. La showgirl è intervenuto telefonicamente a Mattino Cinque, in diretta, per rispondere alle accuse di Maurizio Sorge. "Sorge lo conosciamo - ha detto -. Mi dispiace che vada a dire che ci fosse una collaborazione tra vip, brand e paparazzi. Non è stato il mio caso. Non mi sono mai accordata con i paparazzi, anzi negli anni passati ho sofferto tantissimo".

Da quando è tornata con il marito, Stefano De Martino, la situazione è migliorata ma per anni è stato un inferno: "Ora non li ritrovo più sotto casa e sono contentissima. Quando ero fidanzata con fabrizio, quando è nato Santiago, quando mi sono separata, ogni motivo faceva dormire sotto casa mia i paparazzi. Non voglio esagerare, ma quando sei piccolina e ti ritrovi a essere famosa accade piano piano e sei inconsapevole, poi un giorno succede che ti esaurisci perché davvero stanno sotto casa tua tutti i giorni e la maggior parte di loro ti provoca".

Belen e il rinnovo delle promesse con Stefano

Federica Panicucci non poteva non approfittarne per chiederle del secondo matrimonio con Stefano, di cui si vocifera da settimane, ma anche qui Sorge ha insinuato: "Perché pensate si faccia questo secondo matrimonio? Ancora una volta siamo utilizzati, non c'è nessuna persona normale che si risposa due o tre volte". La conduttrice non è d'accordo ma è Belen a rispondere: "Le notizie si creano ad hoc quando uno le vuole dare. Se io volessi dare notizie mi metterei a tavolino a concordarle ma non l'ho fatto. Il mio perido gossipparo l'ho già vissuto, ora sono felice, tranquilla". E sulle foto nella chiesa pubblicate su Instagram: "Eravamo a Torre Annunziata per il compleanno di Stefano che è stato festeggiato dove fanno i matrimoni, così ho visto la chiesetta, gli scavi", poi alla domanda diretta: "Il matrimonio non è in preventivo, ma se un giorno mio marito mi farà una sorpresa del genere lo farò". Gatta ci cova...