Belen e Stefano, fuga d'amore bollente (senza Santiago): tutte le foto

Quale miglior modo di una vacanza per celebrare un ritorno di fiamma? La pensano così Belen Rodriguez e Stefano De Martino, tornati insieme ad aprile dopo 4 anni di lontananza, e volati in questi giorni alle Maldive per godersi una fuga d'amore in piena regola, per una volta senza il piccolo Santiago.

Belen e Stefano in vacanza alle Maldive

Passeggiate in riva al mare, tintarella e cene romantiche nei ristoranti tipici del posto. Così Belen e Stefano si immortalano nella loro vacanza d'amore. Lei, sempre più innamorata, non perde occasione per omaggiare il marito di tenere dediche: "Il mio gigante", scrive mentre lo riprende durante un tuffo in acqua. "Sono qui, felice, perché le cose vanno come devono andare", scrive ancora, orgogliosa del suo amore ritrovato.

Che viaggiare fosse una passione comune della coppia era cosa nota da tempo. Ibiza, Polinesia e Marocco sono solo alcune delle mete toccate dalla showgirl e dal ballerino-conduttore nell'ultimo anno. "Sei la mia compagna di viaggio, la mia amante, la mia amica, mia moglie, la mamma di mio figlio. Abbiamo un mondo da scoprire insieme, Ti amo tanto", aveva scritto De Martino nel messaggio d'auguri dedicato alla moglie lo scorso 25 settembre.

Le immagini parlano chiaro: l'amore è tornato a soffiare a gonfie vele. I due si erano lasciati nel 2015 con un freddo comunicato stampa rilasciato a soli tre anni dall'inizio della relazione. Poi, lo scorso aprile, la voglia di riprovarci ancora era stata ufficializzata con alcune foto immortalate in mezzo al deserto marocchino, tra baci e coccole al piccolo Santiago, 6 anni. "Quando ero piccolo - ha dichiarato Stefano tempo fa - pensavo all'amore come passione, ora invece ho capito che è supportarsi, starsi accanto. Ci sono tante forme di amore". E un mondo davanti da scoprire.