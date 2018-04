Mattino Cinque, Belen si commuove: “Mio figlio mi ha cambiata”

Protagonista assoluta della cronaca rosa italiana, tra amori passati, relazioni recenti e dinamiche familiari che fanno gola al gossip, Belen Rodriguez ha raccontato di sé in un faccia a faccia con Federica Panicucci.

Ospite speciale di Mattino Cinque, la showgirl argentina ha ripercorso le tappe salienti della sua storia e della sua vita accanto al pilota Andrea Iannone (“Non è stato un colpo di fulmine. Il nostro è un amore maturo. Nessuno mi ha mai protetto come mi protegge lui” ha confidato”), ma le parole più dolci sono state per Santiago, il figlio avuto dall’ex marito Stefano De Martino, che rivedendo nel filmato mandato in onda ha suscitato in lei una commozione visibile sul suo volto e raccontata poi.

“Da quando sono diventata mamma sono meno impulsiva e più paziente. Vivo per Santiago è la cosa più importante al mondo. Per lui rinuncerei a tutto” ha ammesso Belen che ha anticipato i dettagli della grande festa organizzata per il piccolo prossimo ai 5 anni lunedì 9 aprile.

Belen e l’amore per Andrea Iannone

“Quando arrivi da un divorzio, almeno per come sono fatta io, che davvero ci credevo in quel matrimonio e ho sofferto tanto per questo, non ero più aperta a niente, non ci credevo più” ha detto poi in relazione al matrimonio finito. Poi è arrivato Iannone: “Andrea è stato otto mesi fermo ad aspettarmi e a fare le cose giuste. Quando hai un figlio è tutto più complicato perché fai fatica ad introdurre un altro uomo nella tua vita. Ti fai tante domande… È un rapporto in cui si parla tanto, c’è tanto dialogo, ci si capisce. Entrambi facciamo di tutto perché l’altro stia bene”.



“È un uomo molto premuroso e mi fa sentire la donna più bella del mondo ogni secondo” ha aggiunto ancora: “Questa cosa non è scontata, c’è gente che non lo fa. Lui ogni volta me lo fa sentire, io so che mi stima, che è fiero di me, della mia persona, di come mi comporto, di come ragiono e di come agisco soprattutto. Non è facile sentirsi amata. Non è facile per niente, perché uno diventa insicuro appena c’è qualcosa che non torna. Lui sa tutto ciò che penso di lui. È una persona meravigliosa, concreta che mantiene la parola, che fa ciò che dice”.