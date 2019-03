Belen e Stefano "scelgono" l'abito da sposa: le immagini

Da tempo Belen Rodriguez e Stefano De Martino non si facevano vedere l'uno accanto all'altra ad una sfilata. Tanto più ad una sfilata di abiti da sposa. E invece eccoli qui: grazie alla complicità di una fan, che ha prontamente fotografato tutto, i due sono stati immortalati ai margini della passerella di Atelier Emé a Verona. La complicità parla chiaro: il ritorno di fiamma è sempre più una certezza.

Mentre Belen fotografa i vestiti che più le piacciono, Stefano le si avvicina all'orecchio e i due parlano fitto fitto. Un'immagine che non è potuta passare inosservata ai presenti, dal momento che la coppia pare sia tornata insieme dopo tre anni di lontananza. Dare un'etichetta al rapporto, però, al momento sembra difficile. "Ci sono cose - ha spiegato il ballerino e conduttore di Made in Sud - a cui non c'è definizione, spiegarle comporta togliergli significato. Penso che l'amore non è mai sprecato. Quando ero piccolo pensavo all'amore come passione, ora invece ho capito che è supportarsi, starsi accanto. Ci sono tante forme di amore". I due, legati per tre anni (due di matrimonio) e genitori di Santiago (che oggi ha sei anni), sembrano tornati quelli di una volta...