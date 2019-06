“Stefano, sei innamorato?” Lui risponde e Belen lo travolge di baci (VIDEO)

Le conferme sull’amore ritrovato dalla coppia Belen Rodriguez - Stefano De Martino arrivano sempre più numerose in queste ore attraverso i social, mezzo formidabile per accertare che il ritorno di fiamma tra i due ex è ormai un fuoco che arde di passione tutt’altro che fugace.

Prima le vacanze trascorse insieme al figlio Santiago come la più serena delle famiglie riunite, poi il nostalgico saluto di lei al marito lontano e, ancora, il ricongiungimento dei due, volati a Madrid per il concerto di Sanz: i tempi d’oro dell’aggiornamento in tempo reale della relazione più chiacchierata della cronaca rosa sembrano ormai definitivamente tornati, per la gioia degli utenti allietati dall’eccezionale reunion in una moltitudine di coppie che, al contrario loro, si dicono definitivamente addio. Ed è in questo quadretto idilliaco che l’ultimo video che vede Belen e Stefano stretti in un abbraccio e pronti a giurarsi amore, diventa ciliegina sulla torta prelibata del romanticismo incondizionato.

Belen e Stefano innamorati: il video delle reciproche dichiarazioni d’amore

L’ultimo video che ritrae la coppia innamoratissima è stato postato dalla pagina Instagram ‘ste.belu’ dedicata alla coppia Belen e Stefano, avvinghiati in un abbraccio durante le rispettive dichiarazioni d’amore.

“Ma sei innamorato, Stefano?”, chiede la voce fuori campo; “Troppo”, la dolce risposta di lui; “E tu, Belen, sei innamorata?”, “Assai”, la replica dell’argentina che ricorre all’espressione campana propria della terra d’origine del marito per affermare il suo amore per lui, poi travolto dai baci della sua compagna. “Ho perso Stefano De Martino” commenta ironico l’autore del filmato, ennesima dimostrazione che la love story tra marito e moglie non potrebbe essere più solida di così.