Dolce Belen! La romantica foto con dedica al suo Stefano lontano

Altro che minestra riscaldata! Il ritorno di fiamma tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino è una rovente pietanza che mescola l’amore ritrovato alla passione evidentemente mai sopita tra i due ormai non più ex. Le foto social postate dalla coppia durante le prime vacanze insieme dopo il riavvicinamento sono la dimostrazione della felicità di una famiglia tornata unita, per la gioia del piccolo Santiago che si gode l’estate con mamma e papà nello stesso momento.

Ma adesso è arrivato il momento dei saluti: la showgirl e il ballerino hanno dovuto interrompere l’idillio per gli impegni lavorativi che hanno portato lui a lasciare Ibiza per tornare in Italia e presenziare a Pitti Uomo. E la nostalgia già si sente nel cuore di Belen che al marito ha dedicato una storia Instagram con tanto di romantica immagine.

Belen, romantica dedica al suo Stefano lontano: “Mi manchi”

Dopo tanti giorni trascorsi finalmente insieme da coppia riunita, separarsi seppure per poco costa tristezza, e lo scatto che Belen ha postato sui social ne è conferma. “Tu mi manchi”, ha scritto l’argentina a corredo della foto che mostra il bacio scambiato con il marito al momento dei saluti, dedica che si unisce alle altre numerose esternazioni di dolcezza che i due sono tornati a rivolgersi.

(Sotto, la storia Instagram che Belen ha dedicato a Stefano)

Belen è incinta? Le indiscrezioni

Il legame tra Belen e Stefano, dunque, è ormai tornato ad essere più forte di quello di un tempo, al punto tale da aver fatto insinuare il dubbio che i due siano in procinto di regalare una sorellina al primogenito Santiago…. Evenienza che, tuttavia, pare essere esclusa dal fisico scultoreo di lei che nessuna rotondità sospetta mostra nelle ultime foto in bikini scattate davanti allo specchio dal suo lui. Forse per un secondo figlio c’è ancora da aspettare un po’. Forse…