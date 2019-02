Belen e Stefano insieme: Corona svela tutti i retroscena del ritorno di fiamma

Il ritorno di fiamma tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino non è stato ufficializzato, ma il giro immenso che il loro amore avrebbe compiuto prima di caricarsi di una nuova energia è la notizia rosa più discussa delle ultime ore.

Mentre lui non commenta, lei resta vaga e risponde sibillina, le foto e il video che li mostrano insieme parlano al posto loro e alla documentazione diffusa da Alfonso Signorini si aggiunge adesso il racconto dettagliato di uno che con la coppia ha avuto a che fare, in qualche modo: Fabrizio Corona.

“La famiglia De Martino si riunisce”: i dettagli rivelati da Corona Magazine

All’argentina a cui è stato legato molti anni fa e al ballerino napoletano il sito curato dall’ex re dei paparazzi Corona Magazine ha dedicato un articolo per raccontare i primi passi di quello che dà per certo come un ritorno di fiamma.

“Venerdi, Sabato e Domenica li hanno trascorsi insieme al piccolo Santiago chiusi tra le mura di casa a recuperare i cocci di una storia che sembrava finita ma che oggi non lo è per niente” - si legge sul sito - “La riprova una bellissima foto postata da Stefano De Martino sulle stories – che lo ritraeva mano per mano abbracciato con gli occhi socchiusi al piccolo Santiago, e chi avrà mai scattato questa foto? La stessa Belen”.

Il magazine sostiene che per Belen “ha vinto tra tutti il concetto sostanziale della famiglia che da sempre l’ha distinta da tutte le altre donne. Belen ha voluto rendere felice suo figlio Santiago e per questo è tornata con Stefano de Martino”, scrive ancora il magazine di Corona che augura ogni bene ai due assicurando che la notizia “è assolutamente certa“.

Belen e Stefano, quando usciranno allo scoperto

La rivista online, inoltre, sostiene che Belen e Stefano usciranno allo scoperto quando saranno assolutamente certi del legame così ricomposto.

“Siamo sicuri che prima di uscire pubblicamente allo scoperto i due dovranno esserne sicuri ‘oltre ogni ragionevole dubbio’, prima che i ritorni di amore non diventino dei semplici fuochi che non hanno niente a che vedere con l’amore”, conclude l’articolo.