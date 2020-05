Belen e Stefano in crisi? Il gossip impazza e (ri)spunta Andrea Iannone |FOTO

A un anno dal ritorno di fiamma che aveva fatto sognare i più romantici, nuove ombre di crisi sovrastano la vita di coppia di Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Dopo i dettagli sparsi sui social che avevano insinuato i primi sospetti, ora è il settimanale Chi a mettere il carico sul dubbio che la lontananza tra i due (lui è a Napoli per lavoro, lei a Milano con la famiglia) non sia solo geografica. Inoltre, stando al magazine diretto da Alfonso Signorini, si sarebbe rifatto vivo anche Andrea Iannone, ultimo ex della showgirl reduce dall’addio a Giulia De Lellis, fotografato nello stesso ristorante milanese dove Belen aveva cenato con il fratello Jeremias…

Belen in crisi con Stefano? Jeremias la porta a cena fuori e spunta Iannone

Da settimane, dunque, Stefano De Martino è a Napoli ufficialmente per girare le nuove puntate di ‘Made in Sud’, ma torna ogni settimana a Milano per rivedere Santiago. Belen Rodriguez, invece, è rimasta nella loro casa del capoluogo lombardo dove, come mostrano le foto pubblicate dal settimanale Chi, si è regalata una cena in un noto ristorante con il fratello Jeremias e alcuni amici. Ed è lì che, verso la mezzanotte, entrando attraverso una porta laterale, è arrivato di nascosto Andrea Iannone. Il pilota di MotoGp, reduce dalla delusione per la fine della relazione con Giulia De Lellis e con un flirt ventilato con Cristina Buccino, una volta saputo della presenza della sua ex, avrebbe voluto raggiungerla per rivederla. I due, tuttavia, hanno lasciato il ristorante in tempi diversi: Belen sempre con Jeremias, Iannone con un amico. Quella di Iannone era solo nostalgia per la ex? A quanto pare la faccenda è destinata ad arricchirsi di dettagli…

(Di seguito le foto pubblicate dal settimanale Chi)