Belen divisa tra Stefano De Martino e il fratello Jeremias: zapping in tv e teneri messaggi social

Serata impegnativa per Belen Rodriguez che ieri, pur potendo starsene a casa e godersi un po’ di relax lontana da impegni lavorativi o mondani, si è trovata costretta a un frenetico zapping tra i Rai 2 e Canale 5 per seguire, da un lato, il debutto da conduttore di ‘Made in Sud’ dell’ex (???) marito Stefano De Martino e, dall’altro, il percorso del fratello Jeremias che ha trovato il suo epilogo proprio nell’ottava puntata dell’Isola dei Famosi.

Belen, il messaggio per Stefano De Martino durante ‘Made in Sud’

L’attività di zapping tra Isola dei Famosi e Made in Sud portata avanti da Belen nella serata di lunedì 4 marzo, è stata documentata da lei stessa attraverso delle storie Istagram.

Il primo ad essere destinatario del messaggio di incoraggiamento è stato proprio Stefano De Martino, papà del suo Santiago che era con lei durante la serata e – considerati gli ultimi sviluppi – non più solo suo ex marito, visto che pare ci sia in atto un bruciante ritorno di fiamma. “In bocca al lupo”, gli ha scritto lei in calce a una storia che mostrava proprio la diretta del programma comico condotto dal ballerino con Fatima Trotta.

Belen, il messaggio per Jeremias eliminato dall’Isola dei Famosi

Di diverso tenore, invece, il messaggio che Belen ha dedicato al fratello Jeremias, concorrente eliminato dall’Isola dei Famosi proprio nel corso dell’ottava puntata di ieri 4 marzo.

“So già come andrà, purtroppo la falsità prende sempre il sopravvento. Te amo”, è stato il commento scritto in calce alla foto del fratello cui sono seguiti altri brevi frammenti della diretta del reality durante il quale ha voluto anche commentare duramente l’intervento di Corona sul presunto tradimento della moglie di Riccardo Fogli.

