Belen e Stefano sono tornati insieme, baci e tenerezze all'aeroporto

"Le immagini esclusive che tutti aspettavano", così Chi annuncia le foto del suo ultimo numero - in edicola dal 6 febbraio - che mostrano Belen Rodriguez e Stefano De Martino di nuovo insieme, felici. Il settimanale di Alfonso Signorini mette fine ad ogni dubbio su un possibile ritorno di fiamma tra i genitori di Santiago (dei quali si era già parlato nei giorni scorsi) e lo fa paparazzando abbracci, baci e tenerezze tra i due ex.

Belen e Stefano, ritorno di fiamma confermato

"Milano. All'aereoporto di Linate Stefano De Martino, 29 anni, abbraccia Belen Rodriguez, 34. Con loro c'è il figlio Santiago, 5. I tre hanno passato il weekend insieme, ma ora Belen deve volare via per qualche giorno", si legge su Chi.

Come le foto pubblicate dal settimanale mostrano, tra Belen e Stefano tutto sembra essere tornato come una volta. I due si abbracciano, si scambiano teneri baci sul naso, si scambiano quelle tenerezze tra innamorati che i fan sognavano di rivedere, prima o poi. Ma quel 'prima o poi' è arrivato quando ormai nessuno più se lo sarebbe aspettato.

"Dopo l'amore folle, dopo il figlio, le nozze, dopo le liti, l'uscita di casa, i giorni di lui al Grand Hotel, dopo persino una fetente separazione legale dove entrambi fingevano indifferenza, dopo tutto i due non hanno mai smesso di 'sorvegliarsi a vista'", scrive Chi.

Stefano a Belen, il riavvicinamento

Stefano e Belen si sarebbe ritrovati a Milano, giovedì scorso, a una festa in un club milanese, poi sarebbero andati a casa di lei - stando a quanto riporta Chi - per riuscire da lì, insieme, come una famiglia, domenica, proprio per accompagnare Belen all'aereoporto. Cosa c'è sotto? E' davvero risbocciato l'amore?

Ora Belen è in sudamerica, come i post pubblicati su Instagram confermano - non sappiamo se per piacere o per affari - ma al suo ritorno la showgirl e l'ex marito (se ancora di 'ex' possiamo parlare) dovranno dare delle spiegazioni ai fan che, sperano ancora, in un lieto fine.