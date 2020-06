Belen e Stefano, il gossip impazza: “E’ stato lui a lasciarla, ecco perché”

Mentre Stefano De Martino si gode qualche ora di relax al largo di Napoli a bordo della barca ‘Santiago’, Belen Rodriguez con il figlio che ha dato il nome all’imbarcazione sta trascorrendo queste giornate a Milano, dov’è stata ripresa dai fotografi di Oggi mentre gusta un gelato assieme all’amico Mattia Ferrari e al suo piccolo ometto. Dall’anulare della showgirl è sparita la fede nuziale, segno di una crisi coniugale che, protratta da diverse settimane, appare ormai irreversibile. E mentre i diretti interessati continuano a tacere sulle ragioni che hanno decretato il nuovo inaspettato addio, le cronache rosa indagano sulle dinamiche che avrebbero scatenato la rottura, voluta – secondo quando ricostruito dal sito di gossip – dal ballerino e conduttore di Made in Sud.

“E’ stato Stefano a lasciare Belen, ecco perché”

Secondo quando riportato dal sito Oggi, sarebbe stato Stefano De Martino a lasciare Belen Rodriguez, dettaglio in parte lasciato trapelare dalla stessa showgirl che nel famoso video Instagram in cui confermava il momento delicato con Stefano, aveva detto: “Non me lo aspettavo e non me ne assumo la responsabilità, perché sono una mamma, tengo alla mia famiglia, tengo al mio rapporto. Sono una donna che soffre come tutte le altre”. Fonti vicine a Stefano hanno riferito al magazine che una delle cause della fina sarebbe nell’attitudine del ballerino a “sfarfallare”, a concedersi avventure, tendenza che avrebbe alimentato la smania di controllo eccessiva di Belen e dunque un pressing tale da aver indotto in De Martino insofferenza e senso di oppressione. Lo stesso controllo, inoltre, si estenderebbe anche alla gestione della casa, delle spese, dell’educazione di Santiago (lei vuole tirarlo su alla tedesca, con molto polso e tanti paletti; lui è più elastico, napoletano), si legge ancora sul sito che aggiunge elementi alla presunta “guerriglia tra le famiglie di origine: quella di Belén è onnipresente, specie da quando vive nello stesso palazzo della coppia; i De Martino sono stati invece esiliati”.

“Mentre il ‘clan’ di Belu può circolare liberamente e senza preavviso a casa dei De Martinez, per vedere Santiago la mamma e la sorella di Stefano avrebbero bisogno del beneplacito della showgirl”, si racconta ancora nel nuovo capitolo di una soap che non sembra (almeno per ora) avere fine.

Il ruolo di Andrea Iannone

E Andrea Iannone? Che ruolo ha in tutto questo? Nessuno, a quanto sembra. Contattato da Oggi, il pilotache qualche tempo fa era stato beccato nello stesso ristorante in cui cenava Belen si è rifiutato di rilasciare dichiarazioni: “Io voglio parlare di moto, di sport, del mio lavoro, non di gossip. So che quando sono a Milano vengo braccato dai paparazzi, ma questo non è il mio mondo”, il commento dello sportivo che nulla avrebbe a che vedere con i motivi della rottura tra la showgirl e il marito.