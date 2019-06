Belen e Stefano innamorati pazzi al concerto di Sanz a Madrid

Dopo una settimana di lontananza per impegni di lavoro, Belen Rodriguez e Stefano De Martino si sono ritrovati a Madrid. La coppia è volata nella capitale spagnola per il concerto di Alejandro Sanz, il cantante preferito della showgirl.

In tribuna, con vista dall'alto dello stadio Wanda Metropolitano sold out, i due si sono divertiti come due ragazzini, anche se era Belen a cantare a memoria tutte le canzoni, mentre Stefano improvvisava passi di danza latina. Birra e panini per cena, poi eccoli di nuovo abbracciati a scambiarsi baci e sguardi complici con i brani più romantici a fare da sfondo a un amore riesploso da pochi mesi: le loro ig stories sono un manifesto del ritorno di fiamma.

Una serata divertente ma anche sfiancante, soprattutto per Stefano che in hotel crolla appena tocca il letto, ma sempre tra le braccia della sua Belen. "Questa è la fine di mio marito dopo ore di Alejandro Sanz" commenta la showgirl, che diventa piccante qualche secondo dopo inquadrando il suo lato b: "Mi sa che dovrò sculacciarmelo da sola". "Ora non esageriamo" si è subito ripreso Stefano, e la storia successiva, con le loro mani intrecciate, è arrivata due ore dopo...