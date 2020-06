“La crisi tra Belen e Stefano è scoppiata a gennaio”: il retroscena sul nuovo addio

La crisi tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino torna ad essere al centro delle cronache rosa che indagano sui motivi del clamoroso allontanamento della coppia tornata insieme appena un anno fa dopo una lunga separazione. Adesso ad aggiungere dettagli a quelli già diffusi è il sito Oggi che imputa “a un mix di gelosia, a una guerriglia tra famiglie e (forse) a un terzo incomodo” le cause del nuovo addio.

Belen e Stefano, gelosia e famiglie tra i motivi della crisi

La crisi tra Stefano e Belen sarebbe scoppiata prima della quarantena, intorno a gennaio. “Fonti vicine a Stefano, e quindi più che imparziali, ne individuano una delle cause, al contempo la principale e la meno profonda, nell’attitudine del ballerino a ‘sfarfallare’, a concedersi avventure”, si legge sul sito di gossip che aggiunge come ciò abbia portato alla conseguente “smania di controllo di Belén: gli setaccia il cellulare, gli fa scenate, gli contesta bugie e frequentazioni ambigue”. Ma non è tutto, perché ad acuire la situazione ci sarebbero state anche le rispettive famiglie di origine in “guerriglia”: “Quella di Belén è onnipresente, specie da quando vive nello stesso palazzo della coppia; i De Martino sono stati invece ‘esiliati’”, raccontano le fonti che hanno fornito il quadro di un retroscena su cui i diretti interessati, al momento, non intendono intervenire.

“Sono consapevole del fatto che finora la mia vita privata sia stata parte integrante di quella pubblica e spero che le persone comprendano e mi perdonino se oggi, forse anche per l’età, preferisco che quella parte rimanga appunto privata”, ha dichiarato di recente il ballerino pronto a tornare in tv con ‘Made in Sud’, scelta dettata dalla volontà di proteggere il rapporto con Belen, ma soprattutto il figlio Santiago.