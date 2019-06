Belen e Stefano si risposano? Spuntano gli indizi sul secondo matrimonio

(Il servizio mandato in onda a Mattino 5 svela tutti i dettagli sul possibile secondo matrimonio di Stefano e Belen)

La conferma ufficiale manca, ma le informazioni raccolte dal programma ‘Mattino 5’ sembrano essere tutte protese verso la certezza che Belen Rodriguez e Stefano De Martino siano pronti a sposarsi di nuovo.

La coppia si è ritrovata dopo una separazione lunga circa tre anni, tempo durante il quale la showgirl argentina e l’ex ballerino di Amici non hanno mai smesso di incontrarsi per il bene del figlio Santiago. Poi la riscoperta di una passione mai scomparsa del tutto, il graduale riavvicinamento tenuto lontano il più possibile dal gossip e l’ufficializzazione del ritorno di fiamma che adesso si carica delle indiscrezioni sul probabile, imminente secondo matrimonio.

Belen e Stefano, nozze bis? Data e location delle seconde nozze

Secondo quanto riportato dal programma ‘Mattino 5’, la data del secondo matrimonio di Belen e Stefano, coronamento di un amore ritrovato per la gioia dei fan della coppia, ci sarebbe già, e sarebbe il 20 settembre 2019, giorno del 35esimo compleanno della showgirl e anniversario delle prime nozze celebrate nel 2013. Anche la location sarebbe stata già scelta, ed è Ibiza, isola cara alla coppia che lì ha trascorso tante vacanze estive, ma anche un breve soggiorno nei giorni scorsi. La cerimonia, inoltre, dovrebbe essere celebrata sul mare alla presenza di amici e parenti.

Al momento, Belen e Stefano non smentiscono le indiscrezioni sul secondo matrimonio, segno che probabilmente gli indizi trapelati non siano poi così inverosimili… Dunque, non resta che aspettare la dolcissima conferma.