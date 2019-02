Ritorno di fiamma tra Stefano e Belen: quella stories che sa di 'conferma'

Il gossip si è rincorso nelle ultime ore. In Rete non si è parlato d'altro (Sanremo a parte). La notizia di ieri è stata il ritorno di fiamma (inaspettato) tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino, che è suonato strano a molti.

Stefano e Belen tornano insieme: la conferma

A lanciare l'indiscrezione è stato il settimanale Chi che, nel suo ultimo numero, ha pubblicato gli scatti dei due ex mentre si scambiano sguardi, tenerezze e baci all'aeroporto di Linate. Con loro anche il piccolo Santiago. A poche ore dalla pubblicazione di quelle foto, una stories pubblicata da Belen potrebbe confermare il tanto atteso ritorno di fiamma.

"In questo momento della mia vita, sto cercando di fare soltanto le cose che mi rendono felice”, ha scritto - in lingua spagnola - la Rodriguez su Instagram. Ma a renderla felice saranno le giornate al mare, in Sudamerica, che sta trascorrendo in questi giorni o l'amore ritrovato per Stefano De Martino?

Se, in quel dicembre del 2015, rimanemmo tutti attoniti alla notizia della separazione di Belen e Stefano, ora siamo tutti basiti da questo possibile riavvicinamento tra Stefano e Belen. Certo, se davvero fosse così, i fan impazzirebbero. Ma la gioia più grande e vera sarebbe quella del piccolo Santiago.