La richiesta di Stefano: in vacanza con Belen e Santiago senza famigliari

Belen, Cecilia, Jeremias. E poi mamma Veronica, papà Gustavo, gli inseparabili amici… I Rodriguez sono un clan numeroso e molto unito che ha dato prova della sua coesione sia nelle occasioni televisive che hanno visto protagonisti i suoi membri, sia nei momenti privati che hanno celebrato compleanni e anniversari. Anche le vacanze, soprattutto quelle estive, sono state negli anni situazioni utili per riunire tutti, ma stavolta la consuetudine di ricomporre il nucleo sotto il sole di qualche meta da sogno ha subito un’eccezione romantica in virtù del momento speciale che la primogenita sta attraversando con il marito Stefano.

Belen e Stefano in vacanza senza la famiglia: la richiesta del ballerino

E’ la rivista Spy a rivelare il retroscena che spiega perché la famiglia di Belen, di norma unita in questo periodo dell’anno, non stia trascorrendo le vacanze estive con la primogenita, riappacificata con il marito Stefano De Martino dopo anni di lontananza. Pare che sia stato il ballerino ad aver chiesto alla moglie di trascorrere insieme, da soli con il figlio Santiago, lunghe settimane di intimità nella prima estate che li vede finalmente uniti dopo tre anni di lontananza.

La meta indicata come quella ideale per coccolare il rapporto nuovamente allacciato è la tranquilla isola spagnola di Santa Gertrudis de Fruitera, dove il ristretto nucleo famigliare può riassaporare la bellezza di un sentimento che forse non si era mai spento. Ai genitori, fratelli e sorelle, dunque, la pazienza di aspettare ancora un po’, perché sarà intorno a Ferragosto il momento in cui tutti si ritroveranno. Questo è tempo di accudire l’amore ritrovato e Belen e Stefano, giustamente, sanno bene quanto sia fondamentale proteggerlo, oggi più che mai.