Belen, l’indiscrezione bomba: “Un altro uomo dopo l’addio a Iannone”

Il nome di Belen Rodriguez continua a imperversare tra le cronache rosa come centro gravitazionale di indiscrezioni che ruotano attorno alla sua vita privata.

L’ultima in ordine di tempo è quella pubblicata dal settimanale Chi che, tra le ‘Chicche di Gossip’ del numero oggi in edicola, non solo avvalora la fine della relazione della showgirl con il pilota di Moto Gp Andrea Iannone, ma lancia anche la notizia secondo cui nella sua vita ci sarebbe un altro uomo.

Stando a quanto pubblicato dal giornale diretto da Alfonso Signorini, il lui in questione sarebbe “Gabriele”, un procuratore sportivo nonché ristoratore e proprietario di alcuni locali a Ibiza con cui, proprio nei giorni del suo compleanno, Belen avrebbe trascorso una serata in compagnia.

“Ha un nome il motivo dell’allontanamento tra Belen Rodriguez e Andrea Iannone” - è stato scritto nell’ultimo numero - “Ed è quello di Gabriele, procuratore sportivo nonché ristoratore e proprietario di alcuni locali a Ibiza”.

Belen e la presunta rottura con Andrea Iannone

Il condizionale sulla frequentazione resta doveroso, visto che sulla propria situazione sentimentale, dopo le voci sulla rottura con Iannone, la stessa Belen non ha più proferito parola e si è limitata a un messaggio social contro i pettegolezzi che la riguardano.

Inoltre, la showgirl nella giornata di domenica ha dedicato una storia Instagram proprio al compagno (o ex?) per il quarto posto nelle gare di Moto Gp. Se sia davvero finita, dunque, non è dato sapere. Men che meno se un'altra persona possa aver già fatto breccia nel cuore dell’argentina che, al momento, non si è espressa sull’ennesima indiscrezione che la riguarda.