Benedetta Bosi, fidanzata di Briatore, rompe il silenzio: ecco perché stanno insieme

Ha fatto scalpore la liaison di Flavio Briatore, 69 anni, con Benedetta Bosi, studentessa 20enne. Tanti i commenti perplessi di chi si dice indignato rispetto alla differenza d'età che intercorre tra i due. Ed oggi a rompere il silenzio ci pensa la stessa Benedetta, rispondendo ad alcune provocazioni ricevute in calce ad un post di Instagram. "Come puoi stare con uno che può sembrarti nonno?", le scrive un ragazzo. E lei risponde: "L'intelligenza non invecchia mai". "Che schifo vendersi per case e soldi", incalza ancora il follower. "I soldi ce li hanno in tanti, l'intelligenza no", chiosa Benedetta.

Benedetta Bosi risponde alle critiche

A gettare benzina sul fuoco sulla discussa relazione era stata qualche giorno fa persino Elisabetta Gregoraci, ex moglie di Briatore e madre del figlio Nathan Falco. “Più che destabilizzare fa rabbrividire”, ha scritto su Instagram, lapidaria nell’esprimere il suo pensiero ribadito anche in un secondo commento, quando a chi le ha fatto notare come “questa volta ha veramente scombussolato gli equilibri di età tra uomo e donna… se ne renderà conto”, ha risposto: “Me lo auguro che se ne renda conto… Ma non ne sono sicura”.

Non è chiaro da quanto facciano coppia Flavio e Benedetta. Di certo c'è che in queste settimane i due sono volati insieme Malindi, in Kenya. A rivelarlo sono le ultime foto pubblicate dal settimanale Chi, che raccontano di un'intesa così travolgente da rendere ormai "inseparabili" il manager e la studentessa di legge.