Benedetta Parodi e Fabio Caressa, quarto figlio dopo le nozze-bis? La risposta dalle Maldive

Benedetta Parodi e Fabio Caressa hanno scelto le le Maldive per rinnovare le promesse di nozze a vent’anni dal primo fatidico sì.

La conduttrice e il giornalista hanno già condiviso il romantico scambio dell’anello sui social, lasciando che il resto della giornata e della cerimonia fosse immortalato dai fotografi del settimanale Chi che domani, 16 gennaio, pubblica l’album di nozze per intero.

"Dopo vent'anni io e Fabio ci siamo riscambiati le promesse... È stato emozionante, soprattutto farlo davanti ai nostri tre figli", ha raccontato Benedetta al settimanale.

Benedetta Parodi e Fabio Caressa, un altro figlio dopo il matrimonio?

La coppia ha voluto che all’evento così speciale fossero presenti i loro tre figli Matilde, 15 anni, Eleonora, 13, e Diego, 9. La loro è una famiglia numerosa e affiata che, stando alle parole della mamma, non diventerà più numerosa di così.

"Altri bambini? Basta, siamo felici così: è l’ora di godersela! – ha chiarito Benedetta che descrive il rapporto con il marito come quello di “due persone che si sono prese per mano e non si sono lasciate nemmeno quando uno dei due è caduto... l’altro c’è sempre stato”.

“Siamo cresciuti insieme e abbiamo avuto la fortuna di incontrarci”, ha aggiunto ancora per poi condividere un pensiero che sottolinea l’eccezione di un relazione così solida dopo anni insieme: “Lo so, il mondo dello spettacolo ha delle regole crudeli, che molte volte si scagliano rovesciando il privato nel pubblico. Ma a noi non è successo e mi dispiace per gli altri".