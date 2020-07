Benedetta Parodi e Fabio Caressa, amarcord per l’anniversario di nozze: le foto di 21 anni fa

Sono trascorsi 21 anni da quando Benedetta Parodi e Fabio Caressa si sono scambiati reciproche promesse di un amore che oggi resiste forte, come e più di allora. Un traguardo importante per la coppia che ha festeggiato l’anniversario di nozze concedendosi un soggiorno sul lago di Como, incantevole scenario di una romantica cena immortalata sui social per ringraziare i fan dei loro auguri. Ma i loro sorrisi di oggi non sono l’unico ricordo postato dalla giornalista, perché anche due immagini d’epoca che la ritraggono accanto al suo Fabio nel 1999 sono stati resi pubblici nel ricordo di quei primi giorni insieme da marito e moglie.

“21 anni fa.. l’aspetto un po’ è cambiato.. l’amore no! buon anniversario a noi!”, si legge a corredo della foto che mostra la giovane coppia in un momento di vita quotidiana di tanti anni fa, gli stessi a cui risale un’altra immagine che li mostra abbracciati e felici come una perfetta coppia pronta a vivere insieme la loro vita che nel tempo è stata allietata dalla nascita di tre figli, Matilde (16 anni), Eleonora (14) e Diego (10).

Benedetta Parodi e l'amore con Fabio Caressa: "Facevo uno stage, lui era un giovane inviato"

Benedetta Parodi e Fabio Caressa sono una delle coppie più longeve - e più belle - del giornalismo italiano. "E' il classico compagno conosciuto sul lavoro - ha raccontato tempo fa la conduttrice parlando della sua storia d’amore: “Ho fatto uno stage all'allora Tele Più, direttore era Biscardi, Fabio era un giovane inviato. Io mi occupavo di cinema. Da lì non ci siamo più lasciati. Il primo passo lo fece lui, gli ho fatto fare tanta strada, non solo il primo passo. Ci siamo frequentati una primavera, poi d'estate le mie compagne di università lasciavano la casa, non sapevo dove andare a stare, lui mi ha chiesto di andare da lui, da lì siamo sempre vissuti insieme. Praticamente dopo due mesi eravamo già una coppia, siamo ancora qui".