Benedetta Parodi, la “proposta di matrimonio” arriva sui social (con tanto di anello)

L’annuncio del rinnovo delle promesse di matrimonio a 20 anni dal quel giorno in cui si dissero “sì, lo voglio” era già arrivato a dicembre scorso.

E adesso che la data fatidica è arrivata, Benedetta Parodi ha voluto condividere con i follower la gioia di sentirsi nuovamente chiedere in moglie dal marito, il giornalista di Sky Sport Fabio Caressa con cui è in vacanza alle Maldive insieme ai loro tre figli (Matilde, 15 anni, Eleonora, 13, e Diego, 9).

Attraverso alcune storie pubblicate su Instagram, entrambi hanno spiegato come si svolgerà questa giornata così speciale che, a partire dal saluto ripreso in video, resterà lontana da ogni forma di comunicazione social per preservare l’intimità del momento.

Benedetta Parodi, l’emozionante proposta di matrimonio di Caressa

“E' il giorno in cui ci scambieremo la seconda promessa di nozze... per questa giornata abbiamo deciso di mettere in tasca i telefoni e affidarci a un fotografo... però una cosa volevamo condividerla con voi... c'è un anello in mano”, hanno spiegato i due.

E’ stato allora che Caressa ha chiesto alla moglie “vuoi risposarmi?”, mostrandole l’anello che per la seconda volta suggellerà il loro già saldo legame.

“Sì, è bellissimo”, la risposta di Benedetta Parodi che ha baciato il marito emozionata proprio come il primo giorno.

(Di seguito, le storie di Benedetta Parodi che mostrano il romantico momento)

