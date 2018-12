Benedetta Parodi si ri-sposa: l'annuncio sui social

Benedetta Parodi fa il bis. Dopo vent'anni di nozze, la conduttrice di 'Bake Off Italia' ha deciso di rinnovare le promesse di matrimonio al giornalista di Sky Sport Fabio Caressa. L'annuncio è arrivato via social.

In mattinata, la giornalista ha pubblicato su Instagram uno scatto in abito da sposa accanto al marito e ha dato l'annuncio ai fan: "Con l’arrivo del 2019 io e Fabio festeggeremo 20 anni di matrimonio. Per celebrare questo traguardo abbiamo deciso di scambiarci nuovamente le promesse, davanti ai nostri 3 figli. I ragazzi sono felici ed emozionati.. io ancora di più".

L'amore tra Benedetta e Caressa prosegue dunque a gonfie vele. La coppia ha tre eredi: Matilde (nata il 12 settembre 2002), Eleonora (nata il 20 ottobre 2004) e Diego (nato il 28 ottobre 2009).