Beppe Convertini e il 'segreto di Pulcinella': "Ecco con chi convive da un anno"

E' giallo sulla vita privata di Beppe Convertini. L'attore e presentatore pugliese, al centro dell'attenzione mediatica per la conduzione della Vita in diretta Estate, deve fare i conti con la cronaca rosa e si sta trovando a dover rendere conto della sua vita sentimentale. E' fidanzato? Oppure è single? Tanti i rumors circolati nelle ultime settimane, fino all'ultimo retroscena del giornalista Alberto Dandolo che lo vuole "innamorato da tempo" e già alle prese con una convivenza.

Beppe Convertini fidanzato con una persona più giovane

"A Roma - scrive Dandolo - gira voce che l'attore pugliese abbia una consolidata storia d'amore con una persona più giovane di lui che da svariati anni sta facendo fuochi e fiamme per sfondare nel mondo dello spettacolo. I due convivono già da tempo in una romantica mansardina a pochi passi da Piazza Vittorio". Ma non è finita qui. "Si mormora - prosegue il giornalista del settimanale 'Oggi' - che molto presto la coppia verrà allo scoperto e che un segreto di Pulcinella sarà reso pubblico". Al momento, dunque, l'identità della fiamma di Beppe resta top secret.

"Beppe Convertini gay"

Tra le segnalazioni arrivate sul conto di Convertini, anche quella del cantante lirico Giovanni Cavaretta, che ha dichiarato di aver avuto una relazione con lui in passato. Interpellato sul tema, il conduttore si è negato: "Di questo non voglio parlare. Posso solo dirti che l’amore non distingue, non discrimina, insegue le sue leggi”.