"Beppe Convertini gay, ha avuto una storia con me", e il conduttore rompe il silenzio

Beppe Convertini fa i conti con la popolarità. Approdato ad inizio giugno al timone della Vita in diretta Estate, il conduttore si trova a dover dare conto delle proprie tendenze sessuali a seguito di una intervista rilasciata da un suo presunto ex fidanzato.

"Beppe Convertini gay"

Ma andiamo con ordine. Tutto è cominciato qualche giorno fa, quando il sito Gay.it ha riprotato la dichiarazione del cantante lirico Giovanni Cavaretta, che millanta di aver avuto una relazione con Beppe. "Sono l’ex da qualche giorno di Beppe - ha scritto l'uomo al sito LGBT - Mi chiedevo chi ha dispensato il permesso o addirittura commissionato le foto con la sig. Vento su un presunto flirt tra i due. Sia pure gossip ma un portale come il vostro non dovrebbe farsi “strumentalizzare”!!! Ritengo tali foto un’offesa alla mia persona e al pubblico raggirato inutilmente". Il riferimento è alle paparazzate in cui Convertini appare al fianco di Rosy Dilettuso (La Pupa e il Secchione) e poi della sorella di Flavia Vento.

La replica di Beppe Convertini

Le parole di Cavaretta non sono passate inosservate. Tanto che un giornalista di Diva e Donna ha contattato il conduttore di Rai Uno per ottenere chiarezza. “Hai avuto storie diverse. Donne e uomini a quanto sembra. Ho letto di un tuo ex compagno, Giovanni, che racconta a gay.it dei vostri cinque anni insieme”, ha detto il giornalista. “Di questo non voglio parlare. Posso solo dirti che l’amore non distingue, non discrimina, insegue le sue leggi”, è stata la replica.