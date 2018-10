Bettarini-Larini, amore a gonfie vele ma niente figli: "Per lui rinuncio al sogno della famiglia"

"Abbiamo rischiato di perderci, c'è mancato poco", così Nicoletta Larini commenta sul settimanale Chi l'esperienza a Temptation Island Vip. Lei e Stefano Bettarini sono andati via insieme dal reality delle tentazioni, nonostante bruschi litigi e qualche dubbio nato per i comportamenti ambigui dell'ex calciatore nei confronti di qualche single, e ora il loro legame è ancora più solido.

"Sono stata male - spiega Nicoletta - ma sono maturata e diventata più sicura di me stessa. Mister Bettarini è un duro, ma dopo la puntata mi ha riempita di 'ti amo' e non si fermava più". Amore a gonfie vele, dunque, ma niente matrimonio e soprattutto niente figli, come svela lei: "Rinuncio al sogno della famiglia per l'uomo che amo, mi sento forte ad ammettere una cosa simile, ma magari un giorno Stefano cambierà idea".

Bettarini però non sembra intenzionato a cambiare idea per rispetto dei suoi due figli avuti da Simona Ventura, con cui ora i rapporti sono ottimi. I due hanno messo da parte i vecchi rancori, ma nessun ritorno di fiamma assicura l'ex calciatore: "Ci siamo ritrovati, i rapporti sono tornati ottimi, abbiamo riunito la famiglia. Ma non torneremo insieme, l'amore semplicemente cambia forma".