Biagio Antonacci verso il matrimonio: ecco chi è fortunata

Fiori d'argento per Biagio Antonacci? Secondo quanto riporta il settimanale 'Chi', il cantante sarebbe pronto a pronunciare il fatidico 'sì' alla compagna Paola Cardinale dopo dieci anni d'amore.

La notizia, al momento, resta nell'ambito delle indiscrezioni, poiché non è stata confermata dai diretti interessati. Che però avrebbero già scelto location e data del lieto evento: ad ospitare il loro primo bacio da marito e moglie, potrebbere essere - entro il 2019 - la romantica cornice dell'Isola d'Elba.

Biagio Antonacci e Paola Cardinale, la love story

Biagio e Paola sono una delle coppie più solide del mondo dello spettacolo. Una storia, la loro, vissuta sempre al riparo da pettegolezzi e dai riflettori. Pochissime, infatti, le foto che circolano di lei, che ha sempre mantenuto un profilo molto basso. "Non mi sono mai sposato – ha detto tempo fa Antonacci – ho fatto due figli con una donna (Marianna Morandi, ndr) con la quale non condividevo nemmeno la residenza scritta sui documenti, mi sono separato da lei e adesso sto con Paola, senza nessun legame formale, vivo con lei e sua figlia (Benedetta, ndr) e mi ci sento padre, anche se non lo sono per legame biologico".

Anche Biagio in passato ha avuto un'altra relazione importante: è stato legato per nove anni - e fino al 2002 - a Marianna, figlia del cantante Gianni: insieme sono diventati genitori di Paolo, 23 anni, e Giovanni, 17.