Biagio Antonacci, prima foto social con la fidanzata: “Discreta anima con pace”

Uno strappo alla regola della proverbiale riservatezza in merito alla sua vita privata ha stravolto la routine social di Biagio Antonacci, di norma autore di post dedicati alla musica e alle sue canzoni. L’eccezione di cui si è reso autore il cantautore milanese ha avuto protagonista la compagna Paola Cardinale, al suo fianco da ben 14 anni e comunque sempre lontana dai riflettori che hanno illuminato la carriera del fidanzato.

“Discreta anima con pace, non ti è mai servito apparire per starmi vicino… mi permetto questa foto perché il dono si veda splendere”, si legge a corredo dell’immagine in bianco e nero che mostra la coppia in un campo di ulivi. Tanti i complimenti dei follower per un amore così riservato e straordinariamente condiviso sui social, e anche Laura Pausini, amica del cantautore a cui è stata accanto nell’ultimo tour, ha espresso la sua soddisfazione per l’inedita foto con il commento “Innamorata di voi”.

La storia d’amore tra Biagio Antonacci e Paola Cardinale

Biagio Antonacci, 55 anni, già marito di Marianna Morandi da cui ha avuto due figli, Paolo e Giovanni, è notoriamente molto riservato, motivo che rende davvero eccezionale il post dedicato alla compagna Paola Cardinale, al suo fianco da oltre 14 anni. Paola, 13 anni in meno, ha anche una figlia, Benedetta, a cui Biagio è molto legato.

Tuttavia, nonostante il gossip, il matrimonio non rientra nei progetti futuri: “Ho fatto due figli con una donna con la quale non condividevo nemmeno la residenza scritta sui documenti, mi sono separato da lei e adesso sto con Paola, senza nessun legame formale, vivo con lei e sua figlia e mi ci sento padre, anche se non lo sono per legame biologico”, aveva raccontato tempo fa: “Con Paola, ci scegliamo ogni giorno, ma quando finirà, finirà per lei. Le donne sanno abbandonare meglio degli uomini”.