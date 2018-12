Bianca Atzei torna su Max Biaggi: nostalgica confidenza sulla loro canzone d’amore

La storia d’amore tra Bianca Atzei e Max Biaggi è ormai una parentesi chiusa nella memoria del gossip che si riapre quando uno dei due accenna più o meno velatamente all’altra.

Recentemente i fan che hanno seguito la vicenda sentimentale sin dall’inizio e si sono immedesimati nella delusione della cantante lasciata bruscamente dal pilota, hanno commentato con partecipazione l’intervista che l’ex campione ha rilasciato a Domenica In, priva di qualsiasi riferimento esplicito a colei che tanto le fu vicina dopo il brutto incidente.

Adesso però è proprio Bianca Atzei a riferirsi all’ex fidanzato, in termini tutt’altro che freddi e indicativi del bel ricordo che ha di lui nonostante tutto.

Bianca Atzei torna a parlare di Max Biaggi

Era il 2017 e Bianca Atzei e Max Biaggi erano felicemente fidanzati quando la cantante porto al Festival di Sanremo la canzone ‘Ora esisti solo tu’ dedicata (con tanto di lacrime) al pilota seduto in platea.

E anche a quel momento Bianca Atzei ha fatto riferimento nel corso di un’intervista a Diva e Donna accennando proprio alla sua storia d’amore.

“Rifarei tutto, esattamente uguale perché so cosa c’è stato di vero nel grande amore vissuto. So qual che ho dato, ma anche ciò che ho ricevuto. Ma so anche che l’amore grande, importante, si vive una volta sola”, ha ammesso Bianca: “In futuro non potrò più cantare per un uomo una canzone d’amore (“Ora esisti solo tu”, portata a Sanremo) totale come quella”.