Bianca Atzei: “Dopo mesi di dolore ho una nuova storia d’amore”

Bianca Atzei volta definitivamente pagina. Dopo il lungo periodo segnato dalla sofferenza per la fine della sua storia d’amore con Max Biaggi, la cantante si è detta finalmente pronta a dare valore agli affetti più cari e, soprattutto, a ripartire da se stessa.

L’isola dei Famosi, il reality che l’ha vista concorrente al e classificata al secondo posto, è stata un’esperienza che l’ha aiutata a elaborare un lutto sentimentale del quale è tornata a a parlare in un’intervista a DiPiù.

“Ho passato mesi difficili, ero distrutta, avevo il viso segnato dal dolore, mi si leggeva in faccia che stavo male. Essere lasciata all’improvviso dal mio fidanzato Max Biaggi, senza nemmeno uno straccio di motivo, è stato un colpo tremendo: dopo due anni e mezzo di amore non me lo meritavo”, ha confidato Bianca ripercorrendo la fine della sua storia d’amore con l’ex compagno.

“Ora, dopo mesi di dolore, sono riuscita a voltare pagina e in questa nuova pagina ci siamo io, i miei genitori, la musica e la mia cagnolina Mela”, ha aggiunto ancora per poi sottolineare l’importanza che adesso attribuisce a se stessa: “Ora ho una nuova storia d’amore, non con un uomo ma con me stessa. Sì, adesso voglio dedicarmi a me stessa.

Bianca Atzei e la fine con Max Biaggi: “Meritavo una spiegazione”

Adesso Bianca Atzei vive con la sua cagnolina in un appartamento milanese: “Ho preso questo appartamento in affitto dopo la fine della mia storia d’amore. È la prima volta che abito da sola: ero passata dalla casa dei miei genitori a quella del mio fidanzato” ha confessato, ricordando il momento in cui, di punto in bianco, Max Biaggi le disse di voler chiudere la loro storia: “Al dolore di essere stata lasciata, si era aggiunto il modo in cui ero stata lasciata. Dopo tutto quello che avevamo passato insieme, mi sarei meritata di essere guardata in faccia e di sentirmi spiegare perché fosse finita. Invece da lui mi sono sentita dire esclusivamente che aveva bisogno di stare da solo. Avevo detto tutta me stessa, almeno uno straccio di spiegazione me la sarei meritata”.

La rinascita di Bianca Atzei all’Isola dei Famosi

Per Bianca Atzei il reality di Canale 5 ha avuto un ruolo molto importante nella scoperta dei principi davvero importanti della sua vita: “In Honduras, in quella situazione estrema (…) ho iniziato a vedere la mia vita in Italia da lontano e ho capito che non mi era accaduto nulla di irreparabile: era finita una storia d’amore, era stato doloroso, ma c’è di peggio, di molto peggio (…) Il giorno della svolta è stato quando mi sono tolta il costume e mi sono tuffata nuda in mare (…) mi sentivo libera, felice e sentivo riemergere il mio lato ironico e positivo che da tempo era sepolto dentro di me.

Bianca Atzei e l’amicizia con Jonathan Kashanian

Durante l’Isola dei Famosi Bianca Atzei ha conosciuto Jonathan Kashanian con cui si vocifera da settimane stia nascendo qualcosa di più di una semplice amicizia. Lei, però, mette a tacere ogni voce a riguardo: “Ci vogliamo bene, con lui sto benissimo. La sua allegria è stata fondamentale per superare il dolore per Max Biaggi”.