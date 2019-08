Bianca Atzei e Stefano Corti innamorati grazie a Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo

Niente più lacrime d’amore sul viso di Bianca Atzei che, dopo aver elaborato definitivamente la fine della sua storia con Max Biaggi, adesso sorride serena accanto a Stefano Corti, l’inviato de ‘Le Iene’ con cui fa coppia da qualche mese.

Intervistata dal settimanale Confidenze, la cantante ed ex concorrente dell’Isola dei Famosi ha raccontato i dettagli di una relazione che procede a gonfie vele, resa possibile anche grazie alla ‘intercessione’ inconsapevole di Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio: è stato proprio durante un concerto in cui i due hanno duettato che è nata la scintilla tra Bianca e Stefano, inseparabili da quel momento.

Bianca Atzei racconta l’incontro con il fidanzato Stefano Corti

“Una sera ci siamo trovati al concerto di Anna Tatangelo”, ha esordito Bianca Atzei ripercorrendo il momento in cui ha sentito nascere qualcosa per il fidanzato Stefano Corti, che già conosceva ma con cui non aveva mai avuto modo di frequentarsi più intensamente: “A un certo punto Anna ha duettato con il suo Gigi e, mentre loro cantavano, noi abbiamo cominciato a guardarci. Io ero bloccata e, sapendo chi era Stefano, temevo che fosse uno scherzo. Lui, però, non si è fatto scoraggiare, anche se alle prime uscite sono stata decisamente pesante”.

“Ha tenuto duro e mi ha conquistata con il suo entusiasmo. Mi piace perché fa ridere, finalmente ho capito che è un aspetto importante della vita”, ha confidato ancora la milanese 32enne che si è detta affascinata dall’ironia del fidanzato arrivato quando proprio non credeva che potesse innamorarsi di nuovo. “Non me lo aspettavo. Era un periodo no e avevo il cuore chiuso, anzi blindato. Vedevo un muro davanti a me e una persona l’ha abbattuto”. I due sembrano fare davvero sul serio, con tanto di presentazioni in famiglia che sono un bel primo passo verso un progetto di vita insieme.