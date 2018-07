Triangolo a Formentera, Jonathan e la "scenata di gelosia" a Bianca Atzei

Prosegue la "soap opera" di Bianca Atzei e Jonathan Kashanian. La cantante e l'esperto di moda continuano a stuzzicare i follower su una presunta relazione che sarebbe nata subito dopo il ritorno dell'Isola dei Famosi. Oggi una divertente "scenata di gelosia" condita dal primo bacio social.

E' amore o no tra Bianca e Jonathan? La situazione non è ancora chiara, dal momento che i due non si sono mai espressi chiaramente sulla questione. Un video postato sui social stamattina, però, rincara la dose sull'ipotesi love story. Poche ore fa, infatti, la coppia (?) ha voluto commentare un servizio pubblicato ieri dal settimanale Novella2000 in cui l'artista sarda appare in atteggiamenti affettuosi con un altro uomo.

"L'uomo del mistero è un mio amico, si chiama Cesare e te l'ho presentato", dice l'ex inviato di Verissimo, fugando ogni dubbio su un ipotetico terzo incomodo. Lei conferma la versione dei fatti: "Sì è un tuo amico che nel frattempo è diventato anche un mio amico e l'ho portato a tagliare i capelli". Nessun tradimento, insomma, se di questo si può parlare. Il video si conclude con il primo bacio pubblico degli ex naufraghi... E' amore?