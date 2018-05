Bianca Atzei e Jonathan Kashanian, arriva il "ti amo"

E' amore o amicizia tra Jonathan Kashianian e Bianca Atzei? Gli ultimi sviluppi sembrano far propendere più per la prima ipotesi. Nelle ultime settimane, infatti, l'ex inviato di 'Verissimo' e la cantante sarda si mostrano sempre più vicini, tanto che sui social, alcuni giorni fa, è arrivato il primo "ti amo".

Se fino a ieri la relazione tra i due veniva definita dai diretti interessati come "un sentimento senza etichette", oggi pare che la situazione sia più definita. Lui chiama lei "amore" e lei si lascia abbracciare e coccolare tra le sue braccia. "Stringimi forte e stammi più vicino. Se ci sto bene, sarà perché ti amo", si legge in una didascalia galeotta a corredo di uno scatto di coppia. E' solo un omaggio alla musica italiana o una dichiarazione d'amore?



"Provo un affetto speciale per Bianca - aveva confessato Kashanian qualche giorno fa - Devo dare un’etichetta a questa cosa? No. Lei mi fa stare bene. Si può chiamare amore, bisogno di uno dell’altro? Non chiamiamolo. Me lo sto godendo il più possibile. Bianca mi ha regalato un brio che non provavo da tanto tempo. La voglio al mio fianco". Dello stesso avviso Bianca: "Non riesco più a stare senza di te - gli aveva detto Bianca in un video messaggio - Solo noi sappiamo quello che abbiamo superato su quell’Isola. (...) Magari sboccia qualcosa!".

Se non rose....