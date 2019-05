Il nuovo fidanzato di Bianca Atzei è una "iena" di Italia Uno: ecco chi è Stefano Corti

Il mal d'amore è passato. Bianca Atzei ritrova finalmente il sorriso. Dopo l'improvvisa fine della relazione con Max Biaggi, la cantante ha un nuovo compagno: si tratta di Stefano Corti, inviato della 'Le Iene' ed ex compagno di Veronica Ruggeri (anch'essa "iena" per la trasmissione di Italia Uno).

Stefano Corti è il nuovo fidanzato di Bianca Atzei

A paparazzare Bianca e Stefano per la prima volta insieme è il settimanale 'Diva e Donna', che pubblica gli scatti della novella coppia a spasso per Milano. I due si tengono per mano e camminano l'uno al fianco dell'altra, incuranti dei fotografi e, dunque, intenzionati a consegnare ufficialità alla relazione.

Per entrambi si tratta di un nuovo inizio. Mentre Bianca, infatti, è reduce dalla complicata rottura con Biaggi, il pilota Moto GP a cui è stata legata per due anni fino alla fine del 2017 ("che mi ha lasciata senza dirmi il perché", aveva raccontato in un duro sfogo durante un'intervista rilasciata a 'Chi'), Stefano si è lasciato proprio qualche mese fa dalla collega Ruggeri dopo oltre due anni insieme.

Chi è Stefano Corti, il nuovo fidanzato di Bianca Atzei

Stefano Corti è un inviato de 'Le Iene'. La sua carriera comincia nei villaggi turistici 14 anni fa. Nel 2005 si trovò a Sharm el Sheik di fronte agli attentati che causarono un tracollo nei viaggi in Egitto. Da li lo spostarono a lavorare in Grecia, ma dopo un solo un mese di attività si ruppe un piede e tornò in Italia.

La sua attività nel mondo dell'animazione turistica prosegue passando per Zanzibar, Maldive, Messico, Madagascar, Grecia, Tunisia, Cabo Verde. Tutto questo sino al 2010 anno in cui appende al chiodo la divisa da animatore.

Rientrato in italia comincia un percorso di due anni in un'accademia di teatro a Milano diplomandosi ad aprile del 2012. Nel 2013 entra in contatto con la redazione de 'Le Iene', programma di intrattenimento televisivo targato Mediaset, nella veste di Lello L'amico dei calciatori.

In basso, Stefano Corti e Veronica Ruggeri