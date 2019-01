Bianca Balti, nuovo amore dopo il matrimonio lampo. Ecco chi è il fortunato

Un nuovo amore nella vita di Bianca Balti. La modella lodigiana ha ritrovato il sorriso dopo la fine del matrimonio-lampo con Matthew McRae, ex marito e padre della figlia Mia. Il fortunato è un misterioso ragazzo di cui non si conosce l'identità precisa ma che è apparso recentemente sui social della bellissima 34enne.

L'annuncio è arrivato indirettamente tramite Instagram. Bianca ha infatti condiviso una foto insieme al giovane, un aitante ragazzotto con muscoli in bella vista e capelli scuri, e lo ha definito il suo "principe azzurro". Nessun dettaglio aggiunto sulla loro relazione, che però ipotizziamo andare avanti già dalla scorsa estate, poiché nello scatto i due indossano abiti estivi.

Che ne è stato di Matthew McRae? I motivi di rottura non sono mai stati chiariti. La ex coppia si è infatti trincerata in un impenetrabile silenzio. Di certo c'è solo che l'addio era già arrivato lo scorso gennaio, ovvero (appena) sei mesi dopo la celebrazione delle nozze. In comune resta l'amore per la figlia, la piccola Mia, secondogenita di Bianca dopo Matilda, nata dal legame con Christian Lucidi.