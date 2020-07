Bianca Guaccero, l’ex fidanzato telefona in diretta tv: “Era gelosa. Ma è speciale, lo sarà sempre”

Una sorpresa inaspettata per Bianca Guaccero è arrivata nella puntata di ‘Detto Fatto’ in onda mercoledì 1° luglio, nella forma di telefonata giunta nel bel mezzo della diretta del programma di Rai Due. Durante lo spazio dedicato al gossip commentato da Jonathan Kashanian, la conduttrice è stata raggiunta dalla voce di Nicola Ventola, ex calciatore e oggi anche cantante (con Bobo Vieri e Lele Adani e hanno inciso il singolo ‘Una vita da Bomber’) a cui in passato è stata legata per cinque anni.

“Che sorpresa… Io e Nicola siamo stati legati per cinque anni quando eravamo più piccoli e io ricordo che comprammo insieme una tastiera con le basi dove io passavo il tempo a cantare mentre lui era in ritiro con la squadra”, ha ricordato la showgirl, raggiunta dalla chiamata inattesa di Ventola, in riferimento alla sua passione per il canto: “Facevamo le serate karaoke con gli amici”.

Nicola Ventola: “Bianca è speciale, lo sarà sempre. Era gelosa...”

Stiuzzicato da Kashanian sull’ “intimità” condivisa con Bianca Guaccero all’epoca della loro relazione, Nicola Ventola ha speso parole di grande affetto per la ex fidanzata, senza però omettere un dettaglio sul suo carattere tendente alla gelosia: “E’ speciale, lo sarà sempre… Era molto gelosa, una volta è partito un bicchiere di vino rosso sulla mia camicia bianca. Non ricordo perché…”, ha rivelato lui, aneddoto a cui la conduttrice ha fatto seguire un dettaglio che gli rinfrescasse la memoria. “Arrivò sul suo cellulare un messaggio di un’altra donna…”, ha precisato Bianca, imbarazzata ma divertita dal ricordo di una storia che evidentemente ha lasciato ad entrambi un bel ricordo. Attulamente entrambi sono single... Chissà.

(Di seguito il video della telefonata tra Bianca Guaccero e l’ex Nicola Ventola)