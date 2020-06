Bianca Guaccero sull’ex marito: “Ci vogliamo bene, resteremo sempre la famiglia di Alice”

Bianca Guaccero è tornata in tv dopo la sospensione causata dall’emergenza coronavirus che per settimane ha scombussolato la normale programmazione. Del lungo periodo lontano dal piccolo schermo e della quotidianità casalinga condivisa con la figlia Alice ha parlato in un’intervista rilasciata al settimanale Gente, occasione per fare anche riferimento al padre della piccola, l’ex marito Dario Acocella, con cui ha un ottimo rapporto. “Ci vogliamo molto bene e resteremo per sempre la famiglia di Alice, questo per me è un concetto e un impegno sacro”, ha confidato la conduttrice di ‘Detto Fatto’ a proposito del regista con cui è stata sposata dal 2013 al 2017. Oggi Bianca Guaccero è serenamente single, tutta dedita alla sua bambina di 6 anni che definisce “amore puro”.

"Sono single, ma ho un approccio molto rilassato alla questione. Vivo il presente e il futuro lo costruisco con i tasselli che aggiungo giorno dopo giorno al mosaico della mia vita. Sono diventata più fatalista, non faccio programmi. Sono più libera di testa e non ho aspettative che, se disattese, mi farebbero restare male. E poi ho accanto a me l'amore più puro: mia figlia".

La quarantena di Bianca Guaccero

Per Bianca Guaccero le lunghe settimane di lockdown si sono rivelate un tempo importante per ricalibrare i consueti ritmi frenetici e concedere più tempo a se stessa, oltre che al rapporto con la figlia a cui ha promesso un viaggio a Disneyland non appena sarà possibile. “Ho una calma interiore nuova, forse inusuale per me, che voglio mantenere. Ho anche ripreso un paio di chili, da tanto sono rilassata. Prima ero una trottola, non mi fermavo mai, la frenesia mi aveva un po’ consumata, ero sciupata”, ha spiegato la conduttrice, pronta comunque a innamorarsi ancora e, chissà, magari a diventare di nuovo mamma...