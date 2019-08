Bianca Guaccero "pizzicata" con l'ex fidanzato

Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano. Lo cantava Antonello Venditti in 'Alta Marea' e lo sa bene Bianca Guaccero, che in queste settimane è stata fotografata di nuovo al fianco di Nicola Ventola. La conduttrice e il calciatore hanno fatto coppia per cinque anni fino al 2001. Un ritorno di fiamma o semplice amicizia?

Stando a quanto riporta il settimanale 'Chi', i due si sarebbero incontrati in Puglia, a Ferragosto, lontani da occhi indiscreti. Questa settimana la rivista ha anche pubblicato la foto che li vede l'uno al fianco dell'altra felici e sorridenti.

I presupposito per un ritorno di fiamma ci sarebbero. Guaccero, infatti, è tornata single proprio dopo la rottura con il regista Dario Acocella dopo quattro anni di matrimonio e una figlia, Alice. Per lei si era parlato anche di un flirt con il comico Luca Bizzarri, presto smentito dai diretti interessati. La situazione della conduttrice è speculare a quella di Ventola, che è stato sposato con la modella Kartika Luyet dalla quale ha avuto un figlio.