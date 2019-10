Jonathan gela Bianca Guaccero: "So di un tuo flirt con Fabrizio Moro". E la conduttrice replica

Un flirt tra Bianca Guaccero e Fabrizio Moro? E' quanto riportato da Jonathan Kashanian, presenza fissa di 'Detto Fatto', che ha interrogato direttamente la conduttrice in occasione della puntata di ieri. L'opinionista ha riportato un pettegolezzo che gli avrebbero comunicato alcune fonti "ai piani alti" e relative all'interpretazione dei due sulle note del duetto 'E' più forte l'amore'. E Bianca ha chiarito subito la situazione.

Bianca Guaccero e Fabrizio Moro hanno avuto un flirt?

L'insinuazione di Jonathan ha imbarazzato – e non poco – la Guaccero, che ci ha tenuto a dare la sua versione dei fatti, escludendo qualsiasi coinvolgimento sentimentale con il vincitore del Festival di Sanremo 2018. "Nessun flirt", ha replicato imbarazzata, con la genuinità che la contraddistingue da sempre. Quindi la presentatrice ci ha tenuto a chiarire come è nata la collaborazione musicale con il cantante romano. “Vi spiego la storia di quella canzone. L’abbiamo cantata insieme perché doveva essere la colonna sonora del film In punta di piedi, di cui io sono stata la protagonista. Alla fine non è stata più scelta come colonna sonora ma Fabrizio l’ha inserita nell’album Pace”. E quali rapporti hanno oggi Bianca e Fabrizio? “Oggi io e Fabrizio siamo amici, ci sentiamo”, ha precisato.



Già lo scorso luglio Bianca aveva smentito la notizia di una liaison con Moro. "Non so perché sia uscita questa notizia - aveva spiegato al settimanale Nuovo - Abbiamo inciso il duetto 'E' più forte l'amore' e forse sarà uscito il pettegolezzo sulla scia della canzone, che parla di una love story. Tra me e Fabrizio non c'è nulla, al di là della stima artistica. Siamo solo amici".

Continua a dichiararsi single Bianca Guaccero, che dopo la fine del suo matrimonio con Dario Acocella non ha ancora trovato un nuovo amore. Poco importa, la conduttrice è tutta per sua figlia Alice, 5 anni, e continua a godersi il suo momento professionale d'oro al timone di 'Detto Fatto'.