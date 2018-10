"Bianca Guaccero e Luca Bizzarri, scoppia la passione: il retroscena nei corridoi Rai"

Una nuova coppia da copertina. E' quella che si sarebbe formata tra Bianca Guaccero e Luca Bizzarri. A riportare l'indiscrezione (non ancora confermata né smentita dai diretti interessati), è il 'Corriere del Mezzogiorno'.

Ebbene sì, pare che tra la nuova conduttrice di 'Detto Fatto' e il comico genovese sia scoccata la scintilla. "Cupido - si legge sul quotidiano - nelle vesti del direttore barese di rete, Andrea Fabiano, ha fatto scoccare la passione fra Bianca e Luca Bizzarri, conduttore con Paolo e Mia Ceran di 'Quelli che il calcio'. Nei corridoi di corso Sempione a Milano la nuova coppia è data per certa, malgrado l'agente della Guaccero, il potente Gigi D'Amato, made in Taranto, tenda a gettare acqua sul fuoco. 'Scrivete che il programma funziona' taglia corto lui 'per i sentimenti c'è sempre tempo. Bianca è giovane e vive una stagione splendida'".

Se le indiscrezioni venissero confermate, per entrambi si tratterebbe di un nuovo inzio dopo le delusioni d'amore passate. Lei è reduce dalla rottura con l'ex marito Dario Acocella, il regista a cui è stato legato per 4 anni fino allo scorso ottobre, e padre della figlia Alice, nata nel 2014. E anche lui ha chiuso la sua ultima storia d'amore un anno fa, quando sarebbero cominciati i problemi con l'ex velina Ludovica Frasca, sua compagna per quattro anni.