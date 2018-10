Bianca Guaccero e Luca Bizzarri fidanzati? La verità arriva in diretta a ‘Detto Fatto’

Non c’è stato nessun Cupido capace di far scoccare l’amore tra Bianca Giuaccero e Luca Bizzarri, indicati dalle indiscrezioni più recenti come una coppia fresca di fidanzamento.

A dirlo chiaramente è stata la conduttrice di ‘Detto Fatto’ durante la diretta del programma di Rai Due, dopo che le voci su una presunta relazione con il comico al timone di ‘Quelli che il calcio’ era trapelata nelle ultime ore.

Come riporta Gossip Blog, la smentita è arrivata durante la consueta rubrica in cui si commentano gli abiti delle star.

"Approfitto per dire che non sono fidanzata con Luca Bizzarri. Finito il momento" ha dichiarato la conduttrice che, incalzata da Giovanni Ciacci, ha proseguito con le seguenti precisazioni:

"È uscito questo gossip e voglio smentirlo. Qualcuno ha fatto uscire questa notizia che non è vera! Mi chiamano i miei parenti per dirmi "ma è vero che sei fidanzata con Luca Bizzarri?". Addirittura si è parlato di fiori d'arancio, ma io non lo conosco! Lo conosco a malapena, quello si è trovato sposato con me e manco lo sa, e manco io lo sapevo! Pensa che mi stanno arrivando pure i regali a casa!"

"Vi prometto solennemente che semmai mi dovessi fidanzare prima devo chiedere l'approvazione di Ciacci, solo dopo lo dirò io per prima in trasmissione!”, ha scherzato ancora Bianca Guaccero per poi chiudere l’argomento con la battuta: “Giova' io non sono avvezza a questi meccanismi strani del gossip!".

Al momento, dunque, Bianca Guaccero continua a restare single e a godersi l’amore di sua figlia Alice, nata dal matrimonio finito con Dario Acocella, e del pubblico che l’apprezza nella veste inedita e calzante di bravissima conduttrice.